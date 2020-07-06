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Поврежденные паводком дороги восстановили в Приморском крае

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В Приморском крае затопленными остаются пойменные участки отдельных рек центральных и западных районов, опасных гидрологических явлений не наблюдается.

Как сообщили в региональном министерстве ГО и ЧС, на большей части дорог, проезд по которым был ограничен из-за переливов воды, движение автомобилей уже возобновилось, а повреждения проезжей части были устранены. Ранее ограничения действовали в четырех районах, отмечает ИА PrimaMedia.

«На данный момент ограничен проезд для легкового автотранспорта только в Кировском районе, на подъезде к селу Подгорное — там наблюдаются переливы глубиной до 40 см, но уровень воды стабильно падает», — уточнили в министерстве ГО и ЧС Приморья.

В конце июня в Чугуевском районе региона ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали обильные осадки, которые привели к паводку. Наиболее опасная ситуация сложилась в селе Новомихайловка. Вблизи жилого сектора образовалось «озеро» площадью около 6 га. Также режим ЧС был объявлен в Кавалеровском округе. А 26 июня в пригороде Владивостока начали сбрасывать воду с водохранилищ.

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