Эксперты 3Smart Congress обсудят успешные стратегии в Интернете вещей

Стремясь внести свой вклад в развитие цифровой экономики за счет использования Интернета вещей, TMT Conference, совместно с ИАА TelecomDaily и «Телеспутником» проведут 9 июля 2020 г. представительный форум в онлайн формате – 3Smart Congress: Smart Infrastructure. Smart Technology. Smart Research. Основные тематические блоки форума соответствуют трем ключевым зонам развития Интернета вещей: инфраструктура, разработка и исследования, подготовка специалистов и углубление их компетенций.

Подробная программа и регистрация участников: http://www.tmtconferences.ru/3sc2020.html

Среди спикеров мероприятия:

· Гульнара Хасьянова, генеральный директор, Консорциум «Телекоммуникационные Технологии»

· Никита Уткин, руководитель программ «Кибер-физические системы», председатель технического комитета 194, АО «РВК»

· Александр Ануфриенко, директор по R&D, Промышленный интернет, НЦИ Госкорпорации «Ростех»

· Андрей Колесников, директор Ассоциации Интернета вещей (АИВ)

· Роман Яковлев, директор по направлению «Информационная инфраструктура», АНО «Цифровая экономика»

· Руслан Киричёк, руководитель Лаборатории Интернета Вещей СПбГУТ

· Евгений Крук, профессор, и.о. директора МИЭМ НИУ ВШЭ

· Игорь Белоусов, директор Университетского альянса SAP СНГ

и другие.

Интернет вещей, Индустриальный Интернет вещей (IoT, IIoT), очевидно, – самая обсуждаемая из многообещающая из так называемых «сквозных» цифровых технологий. Головокружительные возможности от ее внедрения в ключевых отраслях экономики и стремительное распространению на базе 5G дает новый шанс выйти в мировые лидеры многим российским предприятиям.

Именно IoT вкупе с новыми беспроводными технологиями передачи и обработки данных обеспечат достаточную скорость, гибкость внедрения и интеграции всех самых современных ИКТ, а затем – тотальную цифровизацию, автоматизацию и самонастройку всех индустриальных процессов, впервые широко откроют двери Индустрии 4.0 в России. Причем – в ближайшие годы.

Так, согласно исследованиям PwC, в IoT готовы инвестировать до 70% российских компаний, к 2025 году экономический эффект от внедрения IoT-решений внутри страны превысит 3 трлн руб. По оценке McKinsey, общий экономический эффект от реализации нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации» достигнет 4,9 трлн руб. Это значит, что IoT внесет ключевой вклад в цифровой прорыв, изменив парадигму, кратно повысив эффективность и конкурентоспособность ведущих национальных отраслей.

Для быстрого проникновения IoT-моделей в бизнес всем заинтересованным компаниям, ведомствам и общественным институтам нужно сконцентрироваться на трех ключевых направлениях:

· создание инфраструктуры (прежде всего, беспроводных сетей — LPWAN и др.);

· разработка отечественных аппаратных и программных IoT-решений, тестирование и коммерциализация;

· подготовка квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми компетенциями для R&D устройств и решений, разворачивания и эксплуатации сетевой инфраструктуры, внедрения решений у клиента.

3Smart Congress является логическим продолжением ежегодных конференций «Интернет вещей и цифровая трансформация жилищно-коммунального хозяйства – IoT в ЖКХ» ИАА TelecomDaily и «R&D в сфере IoT», которую «Телеспутник» проводил совместно с ФРИИ и Ассоциацией Интернета вещей. Развитие рынка и запуск масштабных проектов, прежде всего сетевых, потребовали расширить и актуализировать повестки конференций, что и планирует сделать TMT Conference в рамках форума 2020 года.

Эксперты 3Smart Congress — представители ведущих разработчиков и поставщиков IoT-решений, государственных ведомств, общественных организаций, образовательных, аналитических и консалтинговых структур.

Участники — представители широкого круга компаний, ведущих разработки и поставки технологий Интернета вещей с одной стороны и заинтересованных в использовании IoT-решений — с другой.

Цели мероприятия:

· Экспертное обсуждение существующих возможностей и ограничений разработки компонентной базы, программных решений, инфраструктуры, а также подготовки кадров для российского рынка Интернета вещей (IoT).

· Обозначение путей консолидации усилий участников рынка и мер стимулирования для развития профессионального обучения специалистов для рынка IoT в РФ.

· Выявление основных зон интереса российских и зарубежных компаний в развитии рынка IoT в РФ.

· Стимулирование программ R&D и профессионального обучения специалистов российского рынка IoT.

· Привлечение внимания рынка к российским стартапам, ориентированным на разработку технологий IoT.

· Обмен практическим опытом разработки IoT-устройств, ПО и платформенных решений.

· Выявление роли тестовых лабораторий в организации эффективной разработки решений, создании партнерских проектов и подготовки кадров.

· Создание площадки для плодотворного профессионального нетворкинга.

· Подготовка по итогам мероприятия цикла публикаций, которые позволят подключить к обсуждению проблематики техники и технологий IoT более широкий круг экспертов.

Организаторы: ТМТ Conference, «Телеспутник» и ИАА Telecom Daily

Генеральный партнер: ПАО «МТС»

При участии: «Триколор»

При поддержке: Консорциум АНО «Телекоммуникационные технологии», АНО «Цифровая экономика», Ассоциации интернета вещей АИВ и ФРИИ

Технический партнер: CDNvideo