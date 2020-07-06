Савельев рассказал о рассадке в самолетах и риске заражения на борту

Авиакомпания «Аэрофлот» из-за слабой нагрузки, до 50%, делает шахматную рассадку. Об этом заявил глава компании Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 6 июля.

«Но принципиально мы считаем, что на борту риск заражения очень низкий», — приводит слова Савельева пресс-служба Кремля.

Савельев рассказал, что на всех бортах, особенно новых, установлены фильтры класса HEPA, которые дают глубокую очистку до уровня 99–97, что является примерно уровнем операционных.

По слова гендиректора перевозчика, воздух меняется каждые три-пять минут. «То есть формально на борту заболеть очень сложно. Это показывает и статистика обслуживающего персонала», — сказал он.

Бортпроводники «Аэрофлота» на борту практически не заболевали, лишь небольшой процент. Это также показывает мировая практика. «Поэтому мы договорились, что на борту будут маски, будут перчатки», — добавил Савельев.

По словам собеседника президента, для летчиков рассадка не будет шахматной, они будут сидеть в обычном режиме, «иначе просто не взлететь, экономика не будет работать, будет работать против нас».

В аэропорту некоторое время сохранится дистанцирование, надо будет носить маски и перчатки.

Также Савельев рассказал об обязательствах по поддержке отечественного авиапрома. По его словам, сейчас в парке авиакомпании 54 самолета российского производства. В этом году компания собирается получить еще восемь самолетов Sukhoi Superjet 100, а в 2021 году — еще 14.

По словам главы авиаперевозчика, компания планирует восстановиться на 50% в этом году, то есть перевезти около 30 млн пассажиров. Если авиакомпания начнет выполнять иностранные перевозки, то реальное восстановление заграничных рейсов до 80% ожидается к декабрю, «к концу зимнего сезона, а это конец марта следующего года».

В свою очередь Путин отметил, что пока не ясно, когда европейские страны откроют свои границы для россиян.

С 1 июля Евросоюз открыл границы для 15 стран — нерезидентов ЕС. Это Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай «при условии подтверждения взаимности».

России и США в списке нет, но в альянсе пообещали, что список будут пересматривать каждые две недели.