Пешеходный мост построят на озере Кабан в Казани

Берега озера Кабан в Казани соединит пешеходный мост. В 2020 году ведется благоустройство набережной со стороны улиц Марджани и Салимжанова.

Информацию о пешеходном мосте озвучили в рамках делового понедельника в мэрии Казани. По данным председателя комитета внешнего благоустройства города Игоря Куляжева, работы по реконструкции ведутся на протяжении 2 км набережной со стороны Марджани и Салимжанова. Так как объем работ по строительству достаточно большой, его разделили на несколько этапов. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Реконструкцию набережной озера Кабан называют одним из самых масштабных инфраструктурных и ландшафтных проектов. Пешеходный мост позволит горожанам и туристам с комфортом передвигаться по Казани.

Ранее сообщалось, что в Липецке реконструируют единственный вантовый пешеходный мост.