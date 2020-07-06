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Ребенок утонул в деревенском пруду в Удмуртии

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В Удмуртии проводится проверка по факту гибели 12-летнего ребенка. Он утонул в деревенском пруду в Малопургинском районе.

По данным МЧС, школьник приехал из Татарстана. Он отдыхал на пруду в Столярово. Во время купания мальчик утонул, сообщает ИА «Сусанин».

Глава Удмуртии Александр Бречалов дал распоряжение руководителям муниципалитетов перейти на особый режим патрулирования мест купания.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае трое детей утонули в реке. По предварительной информации, мальчики 9–13 лет рыбачили и купались на протоке Мариинской в Ульчском районе. В какой-то момент они решили переплыть протоку.

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