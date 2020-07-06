Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

В Кремле ничего не знают о планах самопровозглашенных республик Донбасса войти в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Что касается шагов де-факто в сторону России, то мне об этом ничего неизвестно, какой-либо информацией на этой счет я не владею», — заявил он.

При этом кремлевский спикер напомнил, что российская сторона продолжает оказывать республикам гуманитарную помощь. Кроме того, многие их жители получили российское гражданство. Это решение было принято по гуманитарным соображениям, подчеркнул он.

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России. Он заявил, что де-факто это давно произошло, а теперь будет закреплено де-юре, пишет украинское издание Strana.Ua.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя эти заявления, сообщил, что Россия не заинтересована в приобретении донбасских республик и рассматривает их только как «территории, где проживают русскоязычные люди», при этом продолжая считать частью Украины в отличие от Киева, который относится к ДНР и ЛНР как к чужим территориям, сказал он в эфире радио «Говорит Москва».