Прямой эфир

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кремле ничего не знают о планах самопровозглашенных республик Донбасса войти в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Одно дело ощущать себя русским, другое — стать гражданином»
Жители Донбасса с паспортом РФ приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию

«Что касается шагов де-факто в сторону России, то мне об этом ничего неизвестно, какой-либо информацией на этой счет я не владею», — заявил он.

При этом кремлевский спикер напомнил, что российская сторона продолжает оказывать республикам гуманитарную помощь. Кроме того, многие их жители получили российское гражданство. Это решение было принято по гуманитарным соображениям, подчеркнул он.

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России. Он заявил, что де-факто это давно произошло, а теперь будет закреплено де-юре, пишет украинское издание Strana.Ua.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя эти заявления, сообщил, что Россия не заинтересована в приобретении донбасских республик и рассматривает их только как «территории, где проживают русскоязычные люди», при этом продолжая считать частью Украины в отличие от Киева, который относится к ДНР и ЛНР как к чужим территориям, сказал он в эфире радио «Говорит Москва».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020