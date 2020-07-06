Кремль не стал комментировать решение суда по делу псковской журналистки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 6 июля, воздержался от комментариев по судебному решению в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой.

«Поскольку ваш вопрос так или иначе связан с оценкой судебного решения, не буду на него отвечать, это было бы некорректно, мы никогда не комментируем судебные решения, не будем делать это впредь», — сказал Песков.

На вопрос о том, что прокуратура просила для журналистки шесть лет колонии, он отметил, что этот надзорный орган руководствуется не распоряжениями президента, а законами и принимает самостоятельные решения.

«В данном случае, поскольку сама по себе ситуация ассоциирована с темой террористической угрозы, борьбы с терроризмом, оправданием терроризма, здесь определенные нюансы присутствует правовые, которые принимались во внимание и обвинением, и защитой, и судом», — дополнил Песков.

Ранее в этот же день Второй Западный окружной военный суд назначил штраф псковской журналистке Светлане Прокопьевой в размере 500 тыс. рублей по делу об оправдании терроризма.

Уголовное дело в отношении Прокопьевой было возбуждено в феврале 2019 года по статье ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма»). По словам главного редактора радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» Максима Костикова, в октябре 2018 года Прокопьева в эфире «подвергла критическому анализу ситуацию в стране в контексте произошедшего теракта в Архангельске».

Позднее этот материал был опубликован на сайте регионального агентства новостей «Псковская лента новостей», откуда был удален по требованию надзорных органов. За вышедший в эфир материал Прокопьевой «Эхо Москвы в Пскове» оштрафовали на 150 тыс. рублей, за публикацию текстовой версии «Псковская лента новостей» была оштрафована на 200 тыс. рублей.

Свою вину журналистка не признает, отмечает «Газета.ру».