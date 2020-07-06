Детские лагеря начнут работу 9 июля в Челябинской области

Детские лагеря в Челябинской области примут первых детей 9 июля. Учреждения откроются для ребят из семей в трудной жизненной ситуации, а также для детей под опекой.

По данным председателя комитета социальной политики Челябинска Ларисы Мошковой, дети отправятся в лагеря по путевкам от министерства социальных отношений. Об этом пишет 1obl.ru.

С 18 июля лагеря будут открыты для всех детей области. Состав смен был вдвое сокращен в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

Детей готовы принять пять муниципальных лагерей и 18 лагерей иной формы собственности. Учреждения ведут подготовительные работы, чтобы открыть смены с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.