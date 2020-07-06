Выброс пепла высотой более 2 км зафиксировали на вулкане Эбеко

Российские вулканологи в понедельник, 6 июля, обнаружили пепловый выброс на вулкане Эбеко, который расположен на Курильских островах. «Взрыв поднял пепел до 2,1 км над уровнем моря», — говорится на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

По информации KVERT, пепловый шлейф с учетом ветра распространился на 5 км от вулкана, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на ТАСС. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Эбеко находится в северной части острова Парамушир. Его высота составляет 1156 м. Во время извержения в 1859 году густые серные пары закрывали соседний остров Шумшу, вызывая у жителей тошноту и головную боль.

Вулкан вновь активизировался в середине ноября 2016 года. Предыдущий выброс пепла был зарегистрирован 25 июня. Тогда высота столба составила 3 км над уровнем моря.