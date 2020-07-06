В Австрии подтвердили данные о гражданстве убитого выходца из РФ

Убитый в австрийском городе Герасдорф человек, который в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек, оказался гражданином России, выходцем из Чечни. Об этом сообщил ТАСС в понедельник, 6 июля, представитель прокуратуры города Корнойбург, которая расследует убийство россиянина.

«Убитый — лицо с российским заграничным паспортом чеченского происхождения. Я могу подтвердить, что это выходец из Чечни. То же самое касается обоих задержанных», — сказал прокурор в ответ на просьбу уточнить национальность погибшего и двух задержанных по этому делу лиц.

По словам прокурора, покойный участвовал в программе защиты личности, так как полиция считала, что его жизнь находится в опасности. Его настоящее имя не разглашается, потому что его родственники могут находиться под угрозой. Убитый имел право на личную защиту в Австрии, от которой отказался. По словам собеседника агентства, квартира, в которой жил убитый, была под наблюдением полиции.

По данным австрийских СМИ, 4 июля в районе 19:30 по местному времени в городе Герасдорф застрелили просителя убежища из России.

В тот же день вечером сотрудники полицейского подразделения Cobra задержали подозреваемого в убийстве россиянина. На следующий день австрийская полиция произвела второе задержание по делу об этом убийстве в пригороде Вены.

Источники в правоохранительных органах Австрии сочли убийство просителя убежища из России заказным.