В ДНР заподозрили в терроризме бывшего участника обмена пленными

Бывший участник обмена пленными между Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) задержан по подозрению в терроризме. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба МВД ДНР.

«Сотрудники полиции задержали 29-летнего уроженца Донецка Григория Синченко, обвиняемого в совершении ряда тяжких преступлений на территории Донецкой народной республики», — передает Донецкое агентство новостей (ДАН).

По данным МВД, впервые Синченко был задержан в 2016 году по подозрению в подрыве торговых киосков и линии электропередачи. Он самостоятельно изготавливал взрывные устройства и производил подрывы для вымогательства денег у предпринимателей. Спустя некоторое время в рамках обмена пленными он попал на Украину, где получил 100 тыс. гривен (около $3,7 тыс.), после чего вернулся в ДНР.

«Мужчина нелегально проник на территорию республики и скрывался по лесополосам. Синченко вынашивал план мести и собирался совершить очередную серию взрывов. Своей целью фигурант выбрал объект транспортной инфраструктуры. В результате срабатывания заложенного злоумышленником самодельного взрывного устройства была повреждена опора железнодорожного моста в Пролетарском районе Донецка», — рассказали в МВД.

Кроме того, Синченко заминировал опоры линий электропередачи в Шахтерске и Иловайске и организовал слежку за сотрудниками правоохранительных органов ДНР. Он заложил взрывное устройство под автомобиль полицейского, а через несколько дней после этого был задержан.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.