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Mercedes-Benz опубликовала тизер седана S-класса нового поколения

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Фото: Mercedes
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Немецкая компания Mercedes-Benz опубликовала новый тизер седана S-класса следующего поколения, который дает представление о том, как выглядит передняя часть автомобиля и планшет информационно-развлекательной системы.

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Как сообщает 6 июля Motor1, основными внешними особенностями автомобиля станут узкие светодиодные фары и большая решетка радиатора с хромированными горизонтальными планками. Кроме того, модель получит модернизированную мультимедийную систему MBUX, которая способна распознавать голосовые команды и жесты.

Также автомобиль получит адаптивную пневматическую подвеску. Кроме того, седан оснастят автопилотом третьего уровня: электроника сможет самостоятельно вести машину по шоссе, тормозить и объезжать препятствия.

В Европе новый Mercedes-Benz S-класса будет доступен как с задним, так и с полным приводом. Что касается двигателей, то модель предложат с бензиновыми двигателями, а также с гибридными силовыми установками.

Презентация модели состоится в сентябре 2020 года. Производство автомобиля будет налажено на заводе фирмы, расположенном в городе Зиндельфинген (Германия).

6 апреля сообщалось, что Mercedes-Benz в 2021 году представит новый электромобиль EQS. Электрокар будет конкурировать с Porsche Taycan и Audi E-Tron GT.

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