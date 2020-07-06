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В Монголии еще один человек заразился бубонной чумой

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Фото: ТАСС/Zuma
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На западе Монголии в регионе Баян-Улгий выявили 15-летнего пациента с подозрением на бубонную чуму. Об этом сообщает агентство Хinhua со ссылкой на минздрав страны в понедельник, 6 июля.

Подростка госпитализировали после того, как он съел мясо сурка.

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Баян-Улгий — самый западный аймак Монголии, он граничит с Россией и Китаем.

По данным агентства, представитель монгольского минздрава Дордж Нарангерель, выступая на пресс-конференции, призвал жителей не охотиться на сурков и не есть их мясо.

Отмечается, что недавно в соседней провинции Ховд подтвердились два случая бубонной чумы.

В конце июня в Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе объявили карантин. Заболевание обнаружили у двоих местных жителей, незадолго до этого они употребили в пищу сырое мясо сурка.

Бубонная чума является бактериальным заболеванием, которое передается человеку в результате укуса инфицированных блох, живущих на грызунах, при контакте с заболевшим и воздушно-капельным путем. Коэффициент летальности заболевания достигает 30–60%, а легочная чума при отсутствии лечения всегда приводит к летальному исходу. По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус может убить взрослого менее чем за 24 часа, если его вовремя не лечить.

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