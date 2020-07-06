Более 32 млн рублей выделено на сохранение лесов ЕАО

В рамках нацпроекта «Экология» на сохранение лесов Еврейской автономии из федерального бюджета выделено 32,4 млн рублей на этот год. Большая часть средств (20,6 млн рублей) пойдет на модернизацию материально-технической базы учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием.

«К примеру, благодаря снегоболотоходу удастся намного быстрее доставлять сотрудников, чем они бы ехали на простой машине, а потом шли по лесу несколько часов с инвентарем. Теперь это значительно повлияет на оперативность тушения пожаров», — рассказала заместитель начальника управления лесами правительства ЕАО Елена Хаицкая.

Поступления из федерального центра направлены также на обновление техники и оборудования для лесовосстановления, на увеличение площади лесовосстановления, сообщает ИА ЕАОMedia. В ЕАО высаживают в основном кедр и лиственницу, в этом году запланировано посадить также ильм и ясень. Благодаря нацпроекту значительно пополнится семенной фонд лесных растений. Запланировано заготовить 4,5 т семян.

Лесному фонду ЕАО за пять месяцев 2020 года нанесли ущерб в размере более 2 млн рублей. С января по май выявлено 123 нарушения. По фактам незаконных рубок составлено 16 протоколов, за несоблюдение правил пожарной безопасности — 43. Удалось возместить потери на сумму в 31,714 тыс. рублей. Инспекторы продолжают проводить профилактические беседы с местными жителями. В первую очередь они посвящены противопожарной безопасности в лесах.