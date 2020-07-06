Депутат анонсировал использование онлайн-голосования на выборах в думу

На выборах в Госдуму в 2021 году будет использовано онлайн-голосование. Об этом 6 июля заявил член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи нижней палаты парламента Антон Горелкин.

Выступая на круглом столе «Электронное голосование — шаг в будущее», Горелкин заявил, что использование онлайн-голосования «совершенно точно» будет расширено к выборам в Госдуму.

В свою очередь секретарь ЦИК Майя Гришина отметила, что для проведения электронного голосования важно не только желание региона принять в нем участие, но и технологическая база.

«Главное — обеспечить безопасность и доверие в целом к этой системе. Но у меня нет сомнений, что это будет развиваться и Россия станет одной из ведущих стран в этом направлении», — добавила она.

Выборы в Госдуму запланированы на осень 2021 года.

О том, что Центральная избирательная комиссия будет работать над расширением применения на выборах электронного голосования, 1 июля заявляла и председатель ЦИК Элла Памфилова.

Дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции России проходило с 25 июня по 30 июня в Москве и Нижегородской области. Для участия в таком формате голосования подали заявления примерно 1 млн жителей столицы и почти 140 тыс. нижегородцев.

Самому возрастному избирателю, который проголосовал в электронном формате, было 102 года.