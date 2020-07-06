В Подмосковье наградили победителей «Танкового биатлона»

В Подмосковье наградили победителей этапа конкурса «Танковый биатлон». Боевые машины преодолевали маршруты с различными препятствиями: брод, длиной 30 м, минное поле, противотанковый ров. Золото взяла команда Западного военного округа, второе место досталось команде Южного военного округа, бронза — у Восточного военного округа. Экипаж Западного военного округа представит Россию на международном этапе конкурса. «АрМИ-2020» стартует 23 августа и завершится 5 сентября. В соревнованиях примут участие команды 10 стран мира. Кроме танкового биатлона запланировано более 20 видов состязаний: соревнования десантников, команд летчиков и экипажей надводных кораблей.