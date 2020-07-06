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Курс евро превысил 81 рубль впервые за два месяца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Курс евро превысил на торгах отметку в 81 рубль впервые с 6 мая 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в понедельник, 6 июля.

Максимум, когда рубль стоил 81,01 пришелся на 11:00 (мск) В настоящее время европейская валюта торгуется в районе 80,97.

Параллельно с этим укрепляется доллар. По данным на 11:09 (мск) он стоил 71,73 рубля, что на 35,37 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов, сообщает «Интерфакс».

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 50,49 копейки — до 75,89 рубля.

Вместе с тем, в апреле курс евро достигал и отметки в 84,0820 рубля.

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