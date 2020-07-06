Прямой эфир

Мишустин поручил Трутневу контролировать подготовку программы развития Дальнего Востока

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 6 июля, поручил вице-премьеру Юрию Трутневу контролировать ход подготовки программы по развитию Дальнего Востока.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«Юрий Петрович, здесь я прошу вас лично контролировать ход разработки национальной программы и, соответственно, регулярно об этом докладывать», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что правительство планирует разработать и утвердить данную программу в течение трех месяцев.

Президент России Владимир Путин 26 июня поручил правительству представить предложения по национальной программе социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу — до 2035 года.

Кроме того, в июне сообщалось, что правительство России поддержало выделение дополнительных средств на развитие дорожной инфраструктуры регионов Дальнего Востока.

В том же месяце стало известно, что туристические операторы Дальнего Востока получат субсидию федерального центра.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020