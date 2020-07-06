Мишустин поручил Трутневу контролировать подготовку программы развития Дальнего Востока

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 6 июля, поручил вице-премьеру Юрию Трутневу контролировать ход подготовки программы по развитию Дальнего Востока.

«Юрий Петрович, здесь я прошу вас лично контролировать ход разработки национальной программы и, соответственно, регулярно об этом докладывать», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что правительство планирует разработать и утвердить данную программу в течение трех месяцев.

Президент России Владимир Путин 26 июня поручил правительству представить предложения по национальной программе социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу — до 2035 года.

Кроме того, в июне сообщалось, что правительство России поддержало выделение дополнительных средств на развитие дорожной инфраструктуры регионов Дальнего Востока.

В том же месяце стало известно, что туристические операторы Дальнего Востока получат субсидию федерального центра.