Российские аэропорты получат субсидии на 1,4 млрд рублей

Росавиация одобрила выделение аэропортам страны субсидий на общую сумму 1,4 млрд в связи с потерями, которые авиаузлы понесли из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте Росавиации в понедельник, 6 июля.

Всего за месяц от 89 воздушных гаваней было получено 128 заявок. Они обратились за субсидией на погашение расходов, которые понесли во втором квартале 2020 года.

Прием заявок продолжится до 15 августа.

На сегодняшний день приняты положительные решения о предоставлении субсидий по 40 заявкам за апрель и май на общую сумму 1,4 млрд рублей. По данным ведомства, это 12,9% от общего объема выделенных из государственного бюджета ассигнований. Общая сумма поданных заявок составляет 3,7 млрд рублей (34% от всей суммы субсидии).

Как отмечает ТАСС, около 90 аэропортов России с 3 июня обратились в Росавиацию за субсидиями на компенсацию расходов во время пандемии коронавируса.

Ранее, 11 июня, Росавиация сообщила, что 10 российских аэропортов подали заявки на предоставление субсидий из-за снижения доходов на фоне пандемии коронавируса.

Ведомство рассматривает заявки на такие субсидии с 4 июня. Эти средства позволят воздушным гаваням частично компенсировать расходы, продолжить бесперебойную деятельность и сохранить рабочие места авиационного персонала.

Для получения господдержки необходимо, в частности, наличие российской прописки и готовность к проверкам целевого расходования денег. Тем, кто находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства или имеет просроченные задолженности перед федеральным бюджетом, субсидии не предоставят.

Для поддержки авиаузлов из резервного фонда правительства выделили выделили 10,9 млрд рублей, контролирует их расход Росавиация.