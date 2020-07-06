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Правительство выделит еще 3,6 млрд на выплаты сотрудникам соцучреждений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 3,6 млрд рублей на выплаты сотрудникам соцучреждений, которые работают с больными COVID-19. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает пресс-служба правительства РФ.

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«Специальные пособия для сотрудников социальных учреждений планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля. Затем срок продлили еще на два месяца — до 15 сентября, поэтому было принято решение дополнительно выделить из резервного фонда правительства 3,6 млрд рублей. Общий объем бюджетных средств на эти цели превысит 11 млрд рублей», — говорится в документе.

Суммы выплат зависят как от квалификации сотрудника, так и от того, находится ли он в непосредственном контакте с пациентом, который заболел COVID-19.

В частности, для врачей в соцорганизациях предусмотрена доплата 40 тыс. рублей за работу в течение одной рабочей смены (14 дней), а при выявлении в организации новой коронавирусной инфекции — 60 тыс. рублей. Для среднего медицинского персонала, лаборантов, медицинских сестер, инструкторов и ряда других работников из этой категории — 25 тыс. рублей и 35 тыс. рублей соответственно.​

Пресс-служба мэра и правительства Москвы 22 мая сообщила, что в столице более 18,5 тыс. работников соцучреждений получат доплаты за работу в условиях режима повышенной готовности.

Президент России Владимир Путин поручил установить специальную федеральную доплату для социальных работников в ходе своего обращения к нации 11 мая. Позже российский лидер предложил продлить выплаты до 15 сентября, пишет «Газета.ру».

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