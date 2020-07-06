Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 454 тыс. человек

В России после коронавируса выздоровели 454 329 пациентов, в том числе за последние сутки 3579 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением этой инфекции в понедельник, 6 июля.

Всего в России вылечилось около 66% инфицированных.

За минувшие сутки в стране выявили 6611 новых случаев заболевания, за все время — 687 862 случая. Также зафиксировали 135 летальных исходов, всего умерли 10 296 человек.

Накануне 239 ученых из 32 стран призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать передачу коронавируса через мельчайшие частицы в воздухe значительным фактором распространения инфекции.

Отмечалось, что, если воздушно-капельная передача значительно влияет на распространение инфекции, для сдерживания коронавируса придется внести ряд новых мер, в том числе ношение масок в помещениях даже при социальном дистанцировании, ношение медработниками масок, которые фильтруют мельчайшие частицы, использование систем вентиляции воздуха в общественных местах и ультрафиолетовых ламп.

Однако в ВОЗ назвали доказательства о передаче этого вируса через воздух неубедительными. По данным организации, инфекция распространяется в основном через крупные капли при кашле и чихании либо при попадании капель на какую-либо поверхность при общении.

В тот же день в ВОЗ сообщили, что в мире число новых выявленных случаев коронавируса составило 203 836.

За день до этого директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал положение с коронавирусом в некоторых странах повторным пиком заболеваемости.