Дом с жильцами за долги банка продают в Тюмени

В Тюмени на торги выставили жилой дом. Он числится в списке имущества Сибнефтебанка, который в 2016 году был признан банкротом. Объявление о продаже опубликовано на сайте Российского аукционного дома.

В сообщении говорится, что продается одноэтажный жилой дом площадью 28,8 кв. м с земельным участком 553 кв. м на улице Степана Халтурина. В доме проживают бывшие собственники. Проблема заключается в том, что они прописаны на этой территории, поясняет ИА «Ура.ру».

Конкурсный управляющий «Сибнефтебанка» оценил дом в 2,26 млн рублей. Вместе с этим объектом на торги выставлен гараж в 1,5 тыс. кв. м в Ноябрьске за сумму 6,4 млн рублей. Торги состоятся 18 августа.

Агентство не смогло получить оперативный комментарий у АСВ. В компанию направили официальный запрос.

«Сибнефтебанк» лишился лицензии в 2015 году. Через год его признали банкротом. Во время инвентаризации выявили недостачу, превышающую 1 млрд рублей.

В апреле 2019 года АСВ выставило на продажу главный офис банка, который в итоге купила тюменская строительная компания «Капитал групп» за 75 млн рублей.