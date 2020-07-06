Синоптики пообещали жару без осадков 6 июля в Москве

Жаркая погода без осадков ожидается в Москве в понедельник, 6 июля. Об этом заявил «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня погоду будет обуславливать антициклон: переменная облачность, без осадков, днем в Москве 28–30 градусов тепла, по области — 26–31 градус», — сказал синоптик.

По словам Синенкова, ожидается юго-западный ветер, 3–8 м/с. Атмосферное давление, по данным Гидрометцентра, будет на уровне 744 мм ртутного столба, отмечает «Газета.ру».

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в четверг, 9 июля, в Москве резко опустится температура: на 7–8 градусов.

Он отметил, что жители северо-запада столицы почувствуют похолодание уже во второй половине дня 8 июля. Оно принесет с собой облачную и дождливую погоду.