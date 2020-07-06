Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики пообещали жару без осадков 6 июля в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жаркая погода без осадков ожидается в Москве в понедельник, 6 июля. Об этом заявил «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня погоду будет обуславливать антициклон: переменная облачность, без осадков, днем в Москве 28–30 градусов тепла, по области — 26–31 градус», — сказал синоптик.

По словам Синенкова, ожидается юго-западный ветер, 3–8 м/с. Атмосферное давление, по данным Гидрометцентра, будет на уровне 744 мм ртутного столба, отмечает «Газета.ру».

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в четверг, 9 июля, в Москве резко опустится температура: на 7–8 градусов.

Он отметил, что жители северо-запада столицы почувствуют похолодание уже во второй половине дня 8 июля. Оно принесет с собой облачную и дождливую погоду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании
В Гидрометцентре рассказали об осадках в Москве в ближайшие дни

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020