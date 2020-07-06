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Прокуратура и СК начали проверку после жесткой посадки Ми-2 под Ростовом

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Фото: РЕН ТВ
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Проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области, во время которой один человек пострадал и один погиб, начала Южная транспортная прокуратура. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщил «РИА Новости» представитель ведомства.

«Пострадавший госпитализирован с переломом ноги, ссадинами и ушибами», — сказал агентству представитель ГУМЧС России по региону. Он уточнил, что всего в вертолете находились два человека.

В свою очередь, представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская сообщила ТАСС о начале доследственной проверки по факту произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Ранее сообщалось, что жесткая посадка была совершена при поведении обработки рисовых полей в районе поселка Кирсалово. По предварительной информации, причиной инцидента стал отказ двигателя, отмечает «Газета.ру».

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