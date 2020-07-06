Редкие «серебристые облака» наблюдали омские астрономы

Жители Омской области станут свидетелями редкого природного явления — в самом разгаре сезон видимости так называемых серебристых облаков. По-научному они называются мезосферными.

Речь идет о самых высоких облаках на Земле, которые образуются на высоте около 80 км, пояснили ИА «Город55» омские астрономы. По их словам, в этом году специалисты попробуют собрать новые данные этого редкого явления, чтобы больше узнать об атмосфере планеты.

Накануне, 5 июля, стала доступна для наблюдения самая яркая комета C/2020 F3 (NEOWISE). Правда, для этого необходимы ясное небо и чистый горизонт.

С 4 июля и до середины августа с Земли можно будет наблюдать парад планет. Как рассказали в Московском планетарии, в небе невооруженным глазом можно рассмотреть Юпитер и Сатурн (с полуночи) и Марс с 2:00 мск, а в утренние часы — Венеру. Меркурий засвечивает Солнце, поэтому он будет виден только с 22 июля.