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Десять человек пострадали в результате ДТП в Иркутской области

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Фото: МЧС РФ
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Дорожная авария произошла в Черемховском районе Иркутской области в воскресенье, 5 июля, в результате пострадали 10 человек, все они были госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Отмечается, что среди пострадавших две девятилетние девочки. Три человека сейчас находятся на стационарном лечении.

Полиция проводит доследственную проверку, по ее результатам следователи примут правовое решение.

Легковые автомобили столкнулись на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», в одном из них было шесть человек, в другом - четыре. По предварительной информации, один из автомобилей не уступил дорогу, выезжая со второстепенной трассы.

28 июня сообщалось, что на 30-м км автодороги «Байкал» в Шелеховском районе Иркутской области опрокинулся битумовоз. В результате ДТП никто не пострадал.

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