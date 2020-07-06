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Тропический шторм «Эдуард» сформировался в Атлантике

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Фото: TASS/Zuma
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Тропический шторм, который получил имя «Эдуард» сформировался в северной части Атлантического океана. Об этом на своем сайте сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) в воскресенье, 5 июля.

На данный момент шторм движется в северо-восточном направлении со скоростью 56,3 км/ч, специалисты утверждают, что 6 и 7 июля он будет все дальше удаляться от побережья США и Канады. Максимальная скорость ветра внутри явления достигала 64,4 км/ч.

В апреле в американском штате Миссисипи из-за торнадо погибли шесть человек.

В начале марта сообщалось, что шторм и торнадо, обрушившиеся на американский штат Теннесси, частично повредили здание тюрьмы, где снимались фильмы «Зеленая миля» и «Переступить черту».

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