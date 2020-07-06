Открытие «Отрядов мэра» в Тюмени впервые пройдет в режиме онлайн

В Тюмени в понедельник, 6 июля, в режиме онлайн состоится открытие «Отрядов мэра-2020». Организаторы пообщаются с участниками акции с помощью специальной программы. Прямую трансляцию церемонии открытия можно будет увидеть в группе «Отряды мэра. Тюмень».

Как пишет портал «Наш город», до конца лета запланировано четыре смены. Первая смена начнется 6 июля и завершится 17 июля.

Всего же в трудовом сезоне-2020 поработают 4,5 тыс. подростков в возрасте от 14 до 17 лет. В соответствии со сложной эпидемиологической ситуацией в «Отрядах мэра» приняты меры безопасности. В основном рабочие места для ребят организовали на открытом воздухе.

3 июля сообщалось, что в Тюменской области приступили к работе студенческие отряды. Этим летом на целину выйдут более 400 студентов. Около 30 студентов отправятся на работу в детские оздоровительные лагеря.