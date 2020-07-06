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За 10 лет горноспасатели МЧС спасли более 10 тыс. шахтеров

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Фото: ТАСС/МЧС РФ
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Российские горноспасатели за последние 10 лет спасли более 10 тыс. шахтеров и ликвидировали последствия более 380 крупных аварий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС в понедельник, 6 июля.

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Отмечается, что горноспасатели осуществляют прикрытие около 1,5 тыс. опасных производственных объектов ведения горных работ, среди которых угольные шахты, разрезы, объекты подземного строительства, а также предприятия по переработке и обогащению полезных ископаемых.

На данный момент численность профессиональных горноспасателей в МЧС насчитывает около 4,5 тыс. человек. Кроме того, существуют 430 вспомогательных горноспасательных команд, численность специалистов в которых достигает 14 тыс. человек.

В пресс-службе добавили, что современные горноспасательные части оснащены всем необходимым для спасения шахтеров и ликвидации последствий аварий на объектах, в том числе сложной специфической техникой и оборудованием.

Государственная горноспасательная служба России организована 6 июля 1922 года. Первоначально в задачи горноспасателей входила борьба со стихийными бедствиями во всех горнопромышленных предприятиях. В частности, речь шла о борьбе с газами, обвалами, взрывами, пожарами и затоплениями.

Длительное время горноспасательные части находились в ведении Минпромторга, Минэнерго России и Ростехнадзора, а в 2010 году руководство их деятельностью было возложено на МЧС России. Для обучения горноспасателей в 2014 году создан Национальный горноспасательный центр МЧС России, расположенный в Новокузнецке Кемеровской области.

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