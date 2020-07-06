Главком украинских ВМС связал отказ от крейсера «Украина» с Россией

Отказ Киева от достройки крейсера «Украина» связан с отсутствием у России авианосных соединений по типу американских, которые он мог бы «уничтожать». Об этом в интервью газете «Думская» заявил командующий украинских ВМС, контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Он пояснил, что крейсер «Украина» — это корабль старого советского проекта, и все вооружения на нем российского производства.

«Сам крейсер — это большая мишень, и не более того», — отметил контр-адмирал.

Он добавил, что для выхода такого корабля в море необходимо соответствующее обеспечение. Кроме того, по словам контр-адмирала, крейсер был задуман как «убийца авианосцев», а его задачей ставилось уничтожение авианосных ударных групп Соединенных Штатов.

«У нас таких задач нет, поэтому использовать его по назначению мы не сможем. Нам надо уничтожать российские корабли, а у них таких авианосцев пока еще нет… Поэтому «убийцы авианосцев» Украине не нужны», — заявил главком.

В этом же интервью Неижпапа также заявил, что ВМС страны готовятся к полномасштабным боевым действиям c Россией, в которых ожидается много потерь военных и гражданского населения.

Строительство четвертого крейсера проекта 1164 «Атлант» под названием «Адмирал флота Советского Союза Лобов» началось в 1984 году. Через шесть лет корабль спустили на воду в состоянии 75-процентной готовности, а в 1993-м он перешел в собственность Украины и получил нынешнее название.

В 1996 году достройку крейсера приостановили из-за отсутствия финансирования. Последующие попытки достроить его ни к чему не привели, и в конце 2017 года украинское Минобороны заявило, что ВМС не нуждаются в таком корабле.

В России на вооружении имеется авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который в настоящее время проходит ремонт.