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Танцевальный флешмоб стартует в Тюмени 8 июля

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В Тюменской области 8 июля стартует танцевально-музыкальный флешмоб, посвященный Дню семьи, любви и верности. Его участникам предлагается рассказать о традициях и достижениях своей семьи в кулинарии, спорте или науке.

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Тюменцы будут публиковать соответствующие фотографии и видеозаписи и выкладывать их с хештегами #УспехСемьиРДШ, #РДШ, #МыСемьяРДШ в соцсети «ВКонтакте», пишет megatyumen.ru.

Что касается видеороликов, то они должны быть продолжительностью от 15 до 60 секунд. Члены семьи могут исполнить танец, спеть любимую песню или показать семейную традицию.

29 июня сообщалось, что в Оренбургской области 8 июля пройдет награждение пар с большим семейным стажем и воспитавших двоих или более детей. В этом году чествовать собираются 70 семей, которые прожили в браке от 51 года.

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