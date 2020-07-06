Звезда сериала «Кармелита» Зимина назвала причину отсутствия у нее мужа

Российская актриса Юлия Зимина, известная благодаря главной роли в сериале «Кармелита», рассказала, почему так и не вышла замуж. Об этом она рассказала изданию «СтарХит».

У 39-летней Зиминой было много поклонников, но никто не стал ее спутником жизни. На съемках «Кармелиты» у актрисы завязался роман с актером Владимиром Череповским, но он был слишком ревнив, что и привело к расставанию пары. В интервью Зимина подчеркивала, что хочет быть независимой от мужчин.

Следующим ее избранником стал актер Максим Щеголев. На момент начала их романа он был женат и растил двух дочерей, но ради Зиминой оставил семью. Несмотря на это, отношения так и не привели к свадьбе.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», Зиминой также приписывали роман с фигуристом Ильей Авербухом и серфингистом Андреем Карром. В 2015 году у актрисы родилась дочь Сима, но Зимина не стала называть отца ребенка.

Зимина подчеркнула, что в ее жизни настоящих мужчин не было, поэтому до ЗАГСа дело не дошло ни с одним из ее поклонников. Она посетовала, что сложно встретить такого человека.

В феврале сообщалось, что ученые НИУ Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) и Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) выяснили, что психологическое благополучие женщин, состоящих в третьем браке, значительно выше, чем показатели тех, кто вышел замуж в первый или во второй раз. Объясняется это тем, что к третьему браку женщина снижает свои требования к партнеру и стремится к компромиссам в отношениях.