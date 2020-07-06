Появилось видео встречи футболистов «Зенита» с болельщиками

Игроки футбольного клуба «Зенит», который стал досрочным победителем чемпионата России, прилетели в Санкт-Петербург. Дома команду встретили тысячи болельщиков, которые пели песни, били в барабаны и жгли файеры.

Футболисты прошли до автобуса, который ждал их в аэропорту под песню группы Queen «We are the champions», которую исполнил хор фанатов.

Ранее успехи команды отметил давний болельщик «Зенита» актер Михаил Боярский. По его словам, «золото» стало настоящим подарком к 95-летию клуба.

В воскресенье, 5 июля, «Зенит» в гостях обыграл «Краснодар» (4:2) в матче 26-го тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» и в шестой раз стал чемпионом России.

Чемпионат России возобновился 19 июня после паузы из-за пандемии коронавируса. Он должен быть завершен 22 июля. В оставшихся играх командам разрешено проводить до пяти замен.

Финал Кубка России по футболу сезона-2019/20 запланирован на 25 июля.