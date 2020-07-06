Украинский флот начал подготовку к полномасштабной конфронтации с РФ

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабной вооруженной конфронтации с Россией. С таким заявлением в интервью газете «Думская» выступил командующий боевым украинским флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в воскресенье, 5 июля.

По его словам, подразделения уже готовятся к подобным действиям. При этом контр-адмирал заявил, что не может раскрыть деталей, но отметил, что дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю.

Неижпапа также заявил, что Киев намерен «вернуть» Крым, a также ведет подготовку к войнe с Россией. Командующий добавил, что при открытой конфронтации неизбежны многочисленные потери как среди военнослужащих, так и среди гражданского населения.

Контр-адмирал заявил, что в Киеве ожидают атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым. Попытка России восстановить Северо-Крымский канал на полуострове якобы станет сигналом к началу конфронтации.

Ранее, 4 июля, Неижпапа объявил о планах Украины разместить в Черном море в 2021 году противокорабельные комплексы с крылатыми ракетами «Нептун».