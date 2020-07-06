Вильфанд назвал самый опасный и дождливый месяц в Европейской России

Июль считается самым дождливым и насыщенным опасными природными явлениями месяцем в году в Европейской России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает в воскресенье, 6 июля, «РИА Новости».

«Впереди ещё июль и август — самые дождливые месяцы по климатическим характеристикам… Несмотря на бытующее мнение, что осадков больше всего осенью... Июль, с климатической точки зрения, ещё и месяц с самым большим числом опасных погодных явлений», — сказал он.

Метеоролог уточнил, что это связано с активными перемещениями воздушных масс в атмосфере.

Ранее, в воскресенье, в Гидрометцентре сообщили об аномальной жаре, которая установится в ряде российских регионов.

По данным метеорологов, с 5 по 7 июля в Саратовской области воздух прогреется до плюс 40 градусов по Цельсию. В Ростовской столбики термометров покажут плюс 40–41 градус, а Астраханской — плюс 40–42 градуса, в Калмыкии — 42–43 градуса.