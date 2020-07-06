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Госдеп назвал общей угрозой обстрел посольства США в Ираке

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Фото: TASS/Murtaja Lateef
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Госдепартамент США осведомлен об инциденте с ракетным обстрелом американского посольства в Багдаде в субботу, 4 июля, и считает подобные обстрелы угрозой, сказал представитель американского внешнеполитического ведомства в беседе с «РИА Новости».

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По его словам, ракетные атаки представляют опасность не только для посольства США, но и для правительства Ирака и соседних дипломатических миссий, а также жителей ближайших кварталов.

Инцидент произошел спустя несколько часов после того, как США провели испытание ЗРК Patriot на территории посольства в Багдаде, что вызвало недовольство иракской стороны, сообщил телеканал Rudaw.

В частности, вице-спикер парламента Хасан аль-Кааби и глава комитета по безопасности и обороне в парламенте Мухаммед Аль Рида назвали этот шаг «провокационным», передает телеканал.

Мишенью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок регулярно становится «зеленая зона» иракской столицы, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт Багдада, к которому примыкает военный аэродром. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба.

Ранее 6 июля сообщалось, что в окрестностях международного аэропорта Багдада ночью упала ракета. Она не разорвалась, никто не пострадал.

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