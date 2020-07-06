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Синоптики предупредили о 40-градусной жаре на юге России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Волна жары пришла на юг европейской части России: температура воздуха превышает норму на восемь градусов. Об этом «РИА Новости» в понедельник, 6 июля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По словам синоптика, на юге столбики термометров уже показывают 40 градусов тепла, и даже в Липецкой, Белгородской и Ростовской областях прогнозируется жара до 38–39 градусов со знаком плюс. Он отметил, что в начале недели никто не ожидал такого повышения температуры, которая выше нормы на восемь градусов.

«Летом температура очень мало изменчива, поэтому превышение на восемь градусов — это просто огромная величина», — приводит слова Вильфанда телеканал «360».

Специалист уточнил, что в ряде южных регионов температура превысит 40-градусную отметку. Жаркая погода сохранится на юге и в центре Европейской России до 8–9 июля.

5 июля в Гидрометцентре предупредили об аномально жаркой погоде в ближайшие дни в ряде российских регионов. В частности, с 5 по 7 июля в Саратовской области воздух прогреется до плюс 40 градусов по Цельсию. В Ростовской области столбики термометров покажут плюс 40–41 градус, а Астраханской — плюс 40–42 градуса, в Калмыкии — 42–43 градуса.

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