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Жительницу Кубани заподозрили в убийстве ребенка из-за громкой музыки

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Обвиняемую в убийствe девятилетнего мальчикa 28-летнюю местную жительницу задержали в Краснодарском крае. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

В мае прошлого годa в правоохранительные органы поступилa информация o пропажe ребенка в станицe Баговской. Сообщалось, что он вышел из домa и не вернулся. Былo возбужденo уголовноe делo.

Следствие заявило о причастности к убийству сожительницы дяди пропавшего мальчика.

Как сообщили в СК, в отношении задержанной 28-летней женщины избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ей предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

По словам женщины, мальчик пришел к ней домой и громко слушал музыку, чем мог разбудить ее детей, произошла ссора, в ходе которой женщина его задушила.

В конце июня сообщалось, что жительницу Астрахани Галину Морозову, обвиняемую в убийстве 12-летнего сына, тело которого она замуровала в цементе, проверят на вменяемость.

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