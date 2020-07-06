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Японский журнал включил Этери Тутберидзе в число «токсичных» тренеров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Японское издание журнала Elle составило список самых «токсичных» спортивных специалистов, куда попала и российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

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По мнению авторов, она оказывает разрушительное влияние на своих учеников.

«Тренера давно критикуют за то, что ее воспитанницы завоевывают медали в раннем возрасте и пропадают сразу же после изменений тела, связанных с возрастом. Некоторые из этих фигуристок страдают от расстройств питания и очень рано завершают карьеру», — говорится в материале издания.

В качестве примера издание приводит олимпийскую чемпионку Сочи-2014 Юлию Липницкую, которая ушла из спорта в 19 лет.

«Серебряного призера Игр-2018 Евгению Медведеву назвали «предательницей» из-за смены тренера и переезда в Канаду»,— пишет журнал.

Также в рейтинг включили тренера команды Главной лиги бейсбола (MLB) «Бостон Ред Сокс» Алекса Кора, которого подозревают в мошенничестве, а также французского наставника по фигурному катанию Жиля Бейера и южнокорейского тренера по шорт-треку Чо Чже Бома, которых обвиняют в изнасиловании своих подопечных.

7 мая российская фигуристка, призер чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова заявила, что уходит от Тутберидзе, у которой тренировалась с 2016 года, к Евгению Плющенко по личным причинам.

В конце декабря прошлого года между Плющенко и Тутберидзе произошел конфликт, после того как подопечная Тутберидзе Алина Загитова объявила о решении приостановить карьеру. Тренерский штаб Тутберидзе жестко отреагировал на заявления заслуженного тренера Татьяны Тарасовой и Плющенко о приостановке карьеры фигуристки. А олимпийский чемпион, в свою очередь, заявил, что Тутберидзе работает только с готовыми спортсменами, и обвинил ее в нежелании воспитывать их с нуля.

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