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Семин оценил чемпионство «Зенита»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что петербургский футбольный клуб «Зенит» стал чемпионом России за счет грамотной организации внутри клуба.

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«Поздравляю [главного тренера команды Сергея] Семака и «Зенит», они были сильнейшими закономерно. «Зенит» победил за счет организации клубного хозяйства, силы клуба. Нужно отдать должное: среди таких звезд Семак всё время находит правильное решение», — цитирует его ТАСС.

В воскресенье «Зенит» в гостях обыграл «Краснодар» (4:2) в матче 26-го тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» и в шестой раз стал чемпионом России.

Последнее поражение в чемпионате России «Зенит» потерпел 28 сентября в гостях от «Локомотива» (0:1), который тогда возглавлял Семин.

Чемпионат России возобновился 19 июня после паузы из-за пандемии коронавируса. Он должен быть завершен 22 июля. В оставшихся играх командам разрешено проводить до пяти замен.

Финал Кубка России по футболу сезона–2019/20 запланирован на 25 июля.

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