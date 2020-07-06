Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Ученые попросили ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху
Спорт
«Зенит» досрочно выиграл «Тинькофф Российскую премьер-лигу»
Мир
Зеленский отказался простить причастных к утрате Крыма людей
Мир
Число выявленных случаев COVID-19 в мире увеличилось более чем на 203 тыс.
Мир
Инфекционист оценил опасность вспышки бубонной чумы в Китае

В Новосибирске пропал подросток с аутизмом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Новосибирске пропал 14-летний подросток с аутизмом. Об этом ТАСС рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Олега Иванова ищут уже четыре дня, о его местонахождении ничего не известно с вечера 1 июля, когда он гулял с отцом между улицами Выборная и Зеленодолинская. Они приехали в Октябрьский район, где от остановки пошли по лесной дороге в направлении жилищного массива «Восточный». По дороге им встретился мужчина с большой собакой, и мальчик испугался и попятился в сторону. Отец попросил взять животное на поводок и спросил, как пройти к жилмассиву. После разговора мужчина больше не видел сына.

Как отмечает телеканал «360», подросток реагирует на свое имя, его рост — 172 см, у него темные волосы и плотное телосложение. Одет он был в клетчатые зеленые шорты, темную футболку и коричневые босоножки. Пропавший подросток нуждается в медицинской помощи.

В поисках несовершеннолетнего задействованы полицейские, сотрудники МЧС, добровольцы, включая волонтеров отряда «Лиза Алерт». Всего ребенка ищут 68 человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», пишет сайт kp.ru.

1 июля сообщалось, что сотрудники Росгвардии нашли живой 11-летнюю девочку, которая пропала в городе Березники Пермского края в ночь на 29 июня.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020