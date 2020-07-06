В Новосибирске пропал подросток с аутизмом

В Новосибирске пропал 14-летний подросток с аутизмом. Об этом ТАСС рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Олега Иванова ищут уже четыре дня, о его местонахождении ничего не известно с вечера 1 июля, когда он гулял с отцом между улицами Выборная и Зеленодолинская. Они приехали в Октябрьский район, где от остановки пошли по лесной дороге в направлении жилищного массива «Восточный». По дороге им встретился мужчина с большой собакой, и мальчик испугался и попятился в сторону. Отец попросил взять животное на поводок и спросил, как пройти к жилмассиву. После разговора мужчина больше не видел сына.

Как отмечает телеканал «360», подросток реагирует на свое имя, его рост — 172 см, у него темные волосы и плотное телосложение. Одет он был в клетчатые зеленые шорты, темную футболку и коричневые босоножки. Пропавший подросток нуждается в медицинской помощи.

В поисках несовершеннолетнего задействованы полицейские, сотрудники МЧС, добровольцы, включая волонтеров отряда «Лиза Алерт». Всего ребенка ищут 68 человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», пишет сайт kp.ru.

1 июля сообщалось, что сотрудники Росгвардии нашли живой 11-летнюю девочку, которая пропала в городе Березники Пермского края в ночь на 29 июня.