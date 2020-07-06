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На северо-западе Турции перевернулся автобус

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Фото: соцсети
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На северо-западе Турции перевернулся междугородний автобус. Погиб один человек, 17 ранены. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщил телеканал Habertürk.

ДТП произошло в районе города Гебзе, расположенного в провинции Коджаэли. Автобус следовал в направлении Анкары. Все раненые госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают пожарные и медики. Движение по шоссе в направлении Анкары полностью перекрыто.

Причины аварии выясняются.

4 июня в Югре на 236-м километре трассы Лянтор–Карымкары у автобуса, который перевозил работников на Рогожниковское месторождение в Октябрьском районе, лопнуло колесо. В результате транспорт съехал в кювет и перевернулся. С места ДТП были госпитализированы шесть человек с различными травмами.

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