5G может остаться без госфинансирования в 2021 году

Минкомсвязь предложила сэкономить 2 млрд рублей, которые в 2021 году должны были пойти на работы по расчистке частот для строительства связи нового поколения. Это следует из запроса на изменение паспорта федерального проекта «Информационная инфраструктура» (есть в распоряжении «Известий»).

Финансирование может пойти на мероприятия федерального проекта «Цифровое государственное управление». Об этом говорится в протоколе оперативного заседания рабочей группы (РГ) по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» от 30 июня.

Большинство членов рабочей группы, в которую входят представители операторов связи, регуляторов и экспертов, выступили против инициативы Минкомсвязи.

С учетом сокращения затрат на расчистку частот есть вероятность, что полноценного покрытия 5G крупных городов стоит ожидать не раньше 2024–2025 годов, спрогнозировал директор по сетевой инфраструктуре «Мегафона» Валентин Полозенко. Любое сокращение финансирования программ, связанных с внедрением и развитием современных технологий связи, негативно скажется на цифровизации большого количества отраслей и экономическом климате страны в целом, уверены и в «Вымпелкоме». В МТС, Tele2 и «Ростелекоме» воздержались от комментариев.

По словам одного из источников «Известий», знакомых с ходом заседания, решение еще не окончательное. Его с учетом общей экономической ситуации будет принимать правительственная комиссия по цифровому развитию.

Ранее «Известия» писали, что Минкомсвязь предложила сэкономить еще 1,5 млрд рублей, которые в 2020 году должны были пойти на работы по расчистке частот. Большую часть этих денег собирались направить в резервный фонд правительства, а почти 500 млн рублей планировали пустить на финансирование доступа малых городов ко второму мультиплексу цифрового ТВ. Сейчас, по словам одного из источников, знакомых с ходом обсуждений рабочей группы, правительственная комиссия утвердила секвестирование бюджета на конверсионные мероприятия 5G на 2020 год.

Согласно паспорту нацпрограммы «Цифровая экономика», до конца 2024 года на работы по конверсии радиочастотного спектра для развития 5G должны были направить 43 млрд рублей из федерального бюджета. К концу 2021-го 5G планировалось внедрить на территории 10 городов-миллионников.

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Свернули сеть: внедрение 5G в будущем году предложили перенести