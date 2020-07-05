ЦИК Сербии огласила окончательные данные парламентских выборов

Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) победила на прошедших в стране 21 июня парламентских выборах с результатом 60,65%. Окончательные данные голосования опубликовал Центризбирком Сербии в воскресенье, 5 июля.

Таким образом, партия набрала 1 953 998 голосов от пришедших на выборы избирателей и получила 188 мест в парламенте. На втором месте избирательный список «Ивица Дачич — Социалистическая партия Сербии и Драган Маркович Палма — «Единая Сербия» с 334 333 голосами, то есть 10,38% и 32 мандата. Избирательный список «Александар Шапич — «Победа для Сербии» набрал 123 393 голоса (3,83%) и получил 11 мест, пишет ТАСС.

21 июня в Сербии состоялись парламентские и местные выборы в условиях повышенных мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Всего за 250 мест в парламенте боролась 21 политическая партия.

В Сербии на 26 апреля были запланированы парламентские и местные выборы, однако из-за эпидемии коронавируса центральная избирательная комиссия страны приняла решение о прекращении подготовки к ним до тех пор, пока не закончится чрезвычайное положение.

6 мая парламент Сербии поддержал отмену чрезвычайного положения в стране, введенного в середине марта из-за распространения коронавируса.