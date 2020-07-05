Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».

Решение на съезде партии огласил председатель генполитсовета Григорий Анисимов.

Включение в состав партии «успешного предпринимателя, общественного и политического деятеля» придаст ей «новый импульс» в реализации антикоррупционной деятельности и социальных проектов, отметил Анисимов.

Путин рассказал журналистам, что первоочередной задачей партии являются региональные выборы в сентябре. Следующий шаг — Государственная Дума.

«Планов очень много в самых различных сферах деятельности государства, абсолютно все отрасли. У нас, как вы заметили, очень активные члены партии. Буквально сегодня был озвучен одним из членов партии ряд мероприятий на 9 трлн рублей сохранения бюджетных средств», — подчеркнул политик.

Романа Путина избран на пятилетний срок путем тайного голосования. Членом партии он стал 21 июня.

1 февраля в России была создана новая партия «За правду», ее лидером стал писатель Захар Прилепин.