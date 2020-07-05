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Около 7 тыс. человек в системе ВС РФ вылечились от коронавируса

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Число российских военнослужащих, которые выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией с начала пандемии, увеличилось до 6929 человек. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщило Министерство обороны России.

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Отмечается, что за минувшие сутки 85 военнослужащих были выписаны после прохождения лечения. Кроме того, по состоянию на текущие сутки установлены 244 военнослужащих, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования на коронавирус.

25 июня Минобороны рассказало о самочувствии добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от COVID-19. Отмечалось, что побочных эффектов нет и все испытуемые чувствуют себя хорошо.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Всего в России зарегистрирован 681 251 случай коронавирусной инфекции, 10 161 умерший и 450 750 выписанных.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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