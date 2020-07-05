Нацпарк «Ленские столбы» осматривают с воздуха для обнаружения пожаров

В Хангаласском районе Якутии проводится воздушный мониторинг по обнаружению очагов пожара на территории национального парка «Ленские столбы». В работе задействованы экипажи «Полярных авиалиний», имеющие опыт пилотирования в экстремальных ситуациях, в условиях ограниченной видимости, посадки на неподготовленные площадки.

Активно применяются возможности современной техники — беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе авиакомпании. По информации минэкологии республики, принимаются меры по тушению 30 лесных пожаров в 15 муниципальных образованиях общей площадью 201 га. Привлечены силы парашютистов-десантников Федеральной авиалесоохраны.

Ранее в Томпонском районе Якутии рабочие подожгли лес во время взрывов на угольном блоке. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 22 июня сотрудники филиала угольного разреза «Джебарики-Хая» производили взрывные работы на угольном блоке. В результате произошло возгорание лесного массива, который находился вблизи места проведения работ. Ущерб лесному фонду превышает 314 тыс. рублей.