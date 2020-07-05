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Сотни вооруженных людей приехали в Геттисберг после слухов о сожжении флага

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Фото: Washington Post/Andrew Mangum
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Сотни вооруженных людей — байкеры, скинхеды и представители ультраправых группировок — съехались в Геттисберг на фоне слухов о планах антифа сжечь там американские флаги на День независимости, который празднуют в США 4 июля. Об этом написала газета The Washington Post в воскресенье, 5 июля.

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Ранее неизвестный в социальных сетях в течение нескольких недель рассказывал об этих планах. «Давайте соберемся и сожжем флаги в знак протеста», — говорилось в сообщениях в Facebook. Также сообщалось, что организаторы якобы будут «раздавать бесплатные маленькие флажки детям, чтобы они могли бросать их в огонь без риска для здоровья».

По мере распространения информации появились призывы приехать в Геттисберг и не допустить осквернения памятников Гражданской войны и национального флага.

Как отмечают журналисты, сообщения оказались фейком. В итоге никто так и не появился для того, чтобы сжечь флаги. Некоторые биографические детали, а также информация, полученная газетой в серии сообщений, не соответствуют действительности. Одна из фотографий распространителя фейков в социальной сети на самом деле принадлежит немецкому фотографу, сделавшему ее для фотобанка.

4 июля по случаю Дня независимости президент США Дональд Трамп принял авиапарад. Сообщалось также, что американский лидер отпразднует День независимости с медицинскими работниками, полицейскими и военными, а также членами их семей. Празднование проходило на южной лужайке Белого дома.

Американцы празднуют день принятия Декларации независимости США 4 июля. Документ, одобренный в 1776 году, провозгласил независимость Соединенных Штатов от Великобритании. В 1938 году конгресс США присвоил Дню независимости статус федерального праздника.

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