ПВО Израиля перехватили еще одну ракету из сектора Газа

Израильская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа по территории государства. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает пресс-служба армии обороны Израиля в своем Twitter.

Отмечается, что перед этим сработали сирены воздушной тревоги в районах у границы с сектором Газа.

Ранее в этот же день еще две ракеты были выпущены на территорию Израиля. Информация о пострадавших и разрушениях не уточнялась.

До этого две ракеты по израильской территории со стороны сектора Газа были запущены 26 июня. Тогда они упали на открытой местности: в районе Шаар-ха-Негев в южной части Израиля и в пределах территории сектора Газа.

6 мая армия Израиля нанесла удары по военным позициям палестинского движения ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа по территории страны.