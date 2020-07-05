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Более 6,9 тыс. военных РФ вылечились от COVID-19

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Фото: TASS/URA.RU/Вадим Ахметов
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Более 6,9 тыс. военных РФ вылечились от коронавируса. За сутки выздоровели 85 человек. Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в воскресенье, 5 июля.

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«За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 85 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 6929 человек», — уточнили в ведомстве.

Число гражданского персонала, вылечившегося после COVID-19, достигло 800 человек.

678 человек, как военнослужащих, так и гражданских, в настоящий момент проходят лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны.

Среди учащихся высших военных учебных заведений, как подчеркнули в министерстве, зафиксировано 244 случаев заболевания COVID-19.

25 июня Минобороны рассказало о самочувствии добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от COVID-19. Отмечалось, что побочных эффектов нет и все испытуемые чувствуют себя хорошо.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Всего в России зарегистрирован 681 251 случай коронавирусной инфекции, 10 161 умерший и 450 750 выписанных.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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